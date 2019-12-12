Ömür Gedik'in klibi Charlize Theron'dan mı esti?
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Ömür Gedik'in klibi Charlize Theron'dan mı esti?

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik yeni şarkısı 'Aramışsın'ı önceki gün tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu.

12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37
Ömür Gedik'in klibi Charlize Theron'dan mı esti?

Kısa sürede oldukça ilgi çeken klibin bir sahnesi kısa sürede konuşulmaya başlandı. Klibin içinde dünyaca ünlü yıldızı 'un reklamından esintiler görünüyor.

konuyla ilgili olarak; 'Ben Charlize Theron'a hayranım. Kimse çalıntı mı demeden ben söylemek istiyorum. O sahne hayatımda izlediğim en etkileyici sahnelerden biriydi. Bende kendi klibimde yapmak istedim' diye konuştu.



Kaynak: Snob Magazin

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