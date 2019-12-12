Ömür Gedik'in klibi Charlize Theron'dan mı esti?

12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37

Kısa sürede oldukça ilgi çeken klibin bir sahnesi kısa sürede konuşulmaya başlandı. Klibin içinde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron'un reklamından esintiler görünüyor.

Ömür Gedik konuyla ilgili olarak; 'Ben Charlize Theron'a hayranım. Kimse çalıntı mı demeden ben söylemek istiyorum. O sahne hayatımda izlediğim en etkileyici sahnelerden biriydi. Bende kendi klibimde yapmak istedim' diye konuştu.