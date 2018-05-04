Ömür Gedik'e Moi Sahnesinde Üç Yakışıklı Eşlik Edecek

Organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği etkinlik 5 Mayıs Cumartesi akşamı Ömür Gedik'i ağırlayacak. Gedik, şarkılarını hayranları için seslendirecek. Baharın müjdesi Hıdırellez kutlamalarını da sahnesine taşıyacak olan başarılı sanatçı, dinleyenlerine de bir sürpriz hazırladı. Gedik bir yandan şarkılarını seslendirirken, diğer yandan da dilek ağacına dileğini bağlayacak.

SAHNEDE SÜRPRİZ KONUKLAR

Gedik, dileğini dilerken hayranları da bu duruma kayıtsız kalmayacak. Başarılı sanatçı hayranlarına seslenerek, "Herkesi dilek ağacına dileklerini bağlamaya davet ediyorum. Eğlenceli şarkılarımızla baharı hep beraber karşılayacağız. Umarım herkes o akşam dileyeceği dileklerine en kısa sürede kavuşur" dedi. Konserinde iki farklı kıyafet giyecek olan Ömür Gedik sahnesinde Yunus Günçe ve Oğuz Evren'le düet yaparken, DJ Anar'ın hareketli performansıyla da hayranlarını coşturacak.