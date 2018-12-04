Omü ve Smmmo Arasında "Uygulamalı Eğitim İşbirliği" Protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında "Uygulamalı Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörlük Binasında imzalanan protokol, Ondokuz Mayıs Üniversitelerine bağlı Meslek Yüksekokulları Muhasebe ve Vergi Bölümlerinde öğrenim gören önlisans öğrencilerinin ve Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı meslek mensuplarının bürolarında yapacakları bir yarıyıllık iş yeri eğitiminin esaslarını kapsıyor. Protokolün imza töreninde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Hayrul Kayar, Oda Sekreteri Dilaver Öğütçü, Oda Saymanı Adem Kara, Oda Eğitim Komisyonu Başkanı Fuat Kubilay ve Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, Samsun Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Vezirköprü Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kemalettin Şahin hazır bulundu.

İmza öncesi konuşan Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Biz OMÜ'de eğitim ve öğretimde bir takım şeyleri değiştirmek adına hızlı adımlar atmaya başladık. Artık müfredatımızı günün koşullarıyla güncelleyerek, öğrencilerimizi eğitim hayatları boyunca uygulamalı, iş yerlerinde daha çok zaman geçirecekleri sistemlerle tanıştırmak istedik ve bu güncellemeyi yaparken de iş yeri eğitimi denilen modeli benimsedik. Öğrencilerimiz lisans ve önlisans programlarında eğitimlerinin son yılında bir tam yarıyılı iş yerinde geçirsin, iş hayatını ve uygulamasını görsün istedik. Bu çerçevede de gururla söyleyebiliriz ki bu konuda en büyük başarıyı önlisans programlarında yakaladık. Bu protokol sadece işyeri eğitimi ve uygulamalı eğitim ile sınırlı görünse de sizlerle olan iş birliğimizin daha da gelişerek devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Amacı OMÜ Meslek Yüksekokulları Muhasebe ve Vergi Bölümlerinde eğitim gören önlisans öğrencilerinin işletmelerde bir yarıyıl süreli iş yeri eğitimi ve uygulaması ile mesleki deneyimlerini arttırmak, nitelikli işgücü yetiştirmek ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak olan protokolü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Hayrul Kayar hayırlı olması dilekleriyle imzaladı. - SAMSUN