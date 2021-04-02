OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi
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OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi

Üniversite ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler meydanda eylem yaptı.

Üniversite ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler meydanda eylem yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal süreç bitti. Anlaşma sağlanamadığı için iş arabulucuda çözülmeye kaldı. Ücret maddelerinde anlaşma sağlanamadığı için sağlık işçileri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda eylem gerçekleştirdi.

Eylemde işçiler adına konuşan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, OMÜ yönetiminin, sağlık işçilerinin haklarından feragat etmelerini istediğini ileri sürdü. OMÜ hastanesinde güvenlik, temizlik, veri giriş sekreteri, biomedikal ve normal teknisyen, laborant, kimyager, biyolog, radyoloji teknikerleri, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, cerrahi teknisyenleri, anestezi teknisyenleri ve hemşireler olarak 'eşit işe eşit ücret' talep ettiklerini söyledi. İrfan Kalyoncu, işçilerin maaşlar ve sosyal haklarında kayıplar yaşamak istemediklerini belirterek, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın konuya el atmasını istediklerini kaydetti.

Başkan Kalyoncu, açıklama sonrası bir gelişme olmazsa sağlık işçilerinin önümüzdeki hafta siyah kurdeleler takıp çalışarak sessiz eylem yapacaklarını da duyurdu. - SAMSUN

OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi
OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi
OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi
OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi
OMÜ sağlık işçilerinden toplu sözleşme eylemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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