OMÜ Rektörü Ünal'dan Havza'ya ziyaret
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OMÜ Rektörü Ünal'dan Havza'ya ziyaret

19.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:35
OMÜ Rektörü Ünal'dan Havza'ya ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in de bulunduğu ziyarette, termal su kaynaklarının genişletilmesi, Termal Fizik Tedavi Merkezi ve kenevir üretimi gibi güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Metin Yılmaz, ilçe ve üniversite arasında iyi bir işbirliği olduğunu belirterek, "Bu iş birliğini daha ileriye taşımak, ilçemize, ilimize ve ülkemize katkı sağlamak adına çalışmalarımız devam etmekte. İlçemizin kalkınmasında üniversitemizin bizlere vermiş olduğu akademik destek bizler için önemli." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir de Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Samsun için önemli bir kurum olduğunu ifade ederek, "İlçemizde üniversitemiz ve belediyemizin işbirliği ile önemli çalışmalara imza atıldı. Yine Havza Meslek Yüksekokuluna belediye olarak gereken desteği vermekteyiz. İnşallah bundan sonra da iş birliği ile ilçemize ve ilimize hizmet gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise bölgenin gelişimi için her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Ziyarette Ünal'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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