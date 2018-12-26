OMÜ "Dumansız Yeşil Kampüs" olacak

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tüm kampüslerinde "Dumansız Yeşil Kampüs" politikası başlattı. Bu kapsamda 1 Haziran 2021'e kadar kademeli olarak OMÜ'nün açık ve kapalı tüm alanlarında, sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigara kullanımı yasaklanacak.

OMÜ Senatosu ve 6 Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda Üniversitenin tüm paydaşları için sağlıklı oluşturulması hedefiyle "Dumansız Kampüs Politikası" hayata geçirildi. "Dumansız Yeşil Kampüs" sloganıyla başlatılan politika kapsamında 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların OMÜ'nün tüm açık ve kapalı mekanlarında yasaklanması hedefleniyor.

Dumansız alan sınırlaması kademeli gerçekleşecek

Uygulama kapsamında Üniversitenin bütün kampüslerinde geçerli olacak yasak başlayana dek kampüs içinde sigara içilebilen alanlar kademeli olarak sınırlandırılacak. Türkiye'de sınırlı sayıda üniversitenin gerçekleştirdiği benzer uygulamalar bulunuyor. OMÜ ise kendi bölgesinde bu atılımı ve iradeyi ilk ortaya koyan üniversite olarak süreç içinde hem OMÜ ailesinin mensuplarını hem de Samsunluları ve çevre illerden gelen vatandaşları daha sağlıklı bir üniversite kampüsüyle buluşturmayı amaçlıyor.

OMÜ Yeşil Bayrak alabilecek

Sağlık Bakanlığı'nın sigara kullanımı konusundaki politikalarını desteklemeye ve üniversitelerde yaygınlaştırmaya dönük bir amacı da bulunan OMÜ'nün uygulamaya koyduğu "Dumansız Yeşil Kampüs" politikası, Yeşilay'ın üniversite kampüslerinde dumansız hava sahası oluşturmak, öğrencileri sigara bağımlılığı hakkında bilgilendirerek sigara dumanından korumak amacıyla hayata geçirdiği "Yeşil Bayrak"ı da almaya hak kazanabilecek.

"İnsanlarımızı daha sağlıklı kampüs alanlarıyla buluşturacağız"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de konuyla ilgili olarak, "Araştırmalar Türkiye'de yaklaşık olarak erkeklerin yüzde 60'ının, kadınların ise yüzde 20'sinin sigara içtiğini ve sigara kullanım yaşının da giderek düştüğünü ortaya koyuyor. Üniversiteler olarak araştırma-geliştirme, bilgi ve teknoloji üretimi faaliyetlerimiz yanında sosyal projeler üreterek devletimize ve milletimize yönelik bir toplumsal katma değer de ortaya koymamız gerekiyor. 'Dumansız Yeşil Kampüs' sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu politikamız ve uygulamamızla hem vatandaşlarımızı daha sağlıklı kampüs alanlarıyla buluşturacağız hem de gençlerimize bu konunun hassasiyeti hakkında somut bir projeyle farkındalık kazandırmaya çalışacağımız. Dumansız Kampüs Politikası kararımızla da ilk adımı atarak eyleme geçmiş bulunuyoruz. Ülkemize ve yarınlarımızı inşa edecek gençlerimizin sağlığına böylesine bir uygulamayla gücümüz yettiğince katkı sağlamak, temel vazifelerimiz arasında yer alıyor. Bu tarz projelerin, başka üniversitelere veya kurumlara örnek teşkil etmesi ve yaygınlaşması açısından da oldukça önem taşıdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Dumansız Kampüs Politikası'nın hayata geçirilmesi, sınırlandırma kademelerinin belirlenmesi, yaptırım önerileri getirilmesi ve tüm paydaşlarla iletişim stratejilerinin şekillendirilmesi sürecini ise OMÜ Senatosu tarafından oluşturulan Dumansız Yeşil Kampüs Komisyonu adım adım takip edecek.

(SAM-SLH-Y)

Kaynak: İHA