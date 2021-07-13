OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı
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OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2020-2021 akademik yılında mezun olan 93 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 2020-2021 akademik yılında mezun olan 93 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

OMÜ Kurupelit yerleşkesindeki Diş Hekimliği Fakültesi önünde gerçekleştirilen 24. dönem mezuniyet töreninde konuşan Dekan Prof. Dr. Nilüfer Özkan, diş hekimliğinin bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Özkan, 1993 yılında kurulan fakültelerinin Türkiye'nin önde gelen fakültelerinden biri haline geldiğini belirterek, "Buradan en iyi ve donanımlı eğitimlerle mezun oluyorsunuz. Eğitim öğretimde dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Akademisyen kadrolarımız, teknolojik altyapımızla öğrencilerimiz için en iyi imkanları sunuyoruz. Bugün 93 öğrencimizi diş hekimi olarak mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek ise öğrencilere mesleki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Ayşe Ceren Karanisoğlu, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Daha sonra mezun öğrencilere, mezuniyet belgeleri verildi.

Yemin edilmesinin ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetin coşkusunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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