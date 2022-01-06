Omicron | "Hava yoluyla bulaşan üst solunum yolu hastalığına dönüşüyor" - Haberler
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Omicron | "Hava yoluyla bulaşan üst solunum yolu hastalığına dönüşüyor"

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Pandemide iki yıl sona erdi ve dünya hala umut edilen noktaya gelemedi.

Pandemide iki yıl sona erdi ve dünya hala umut edilen noktaya gelemedi. Omicron, tünelin ucundaki ışık olabilir mi? FDA eski komisyon üyesi Dr. Scott Gottlieb, Omicron'un alt solunum yolu hastalığından çok bir üst solunum yolu hastalığı gibi göründüğünü söyledi. Diğer varyantlara göre daha hafif gibi görünse de özellikle çocukların da risk altında olduğu konusunda uyardı.

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