Ömerli'de Çocuk Oyun Merkezi Hizmete Girdi

Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Çocuk Oyun Merkezi hizmete girdi.

Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Taşçı, bayram öncesi çocuklara oyun merkezi parkı armağan etti.

Kaymakam Taşçı, şöyle konuştu:

"Atıl vaziyette 30 yıldır bekleyen ilçe otogarının bakım ve onarımı yapılarak çocuk oyun merkezine dönüştürüldü. 2 bin metrekarelik alana farklı ebatlarda şişme oyun gurupları yerleştirilip çocukların hizmetine sunduk. Ramazan Bayramı öncesi çocukların rahat oyun oynayabileceği ve mutlu olacakları oyun parkını kendilerine armağan ettik."

Belediyecilikte hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Taşçı, "Ömerli'de yaşayan vatandaşlarımızın çağdaş bir şehirde yaşamaları, ilçelerinden gurur duymaları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız sokaklarda değil daha nezih ve güzel alanlarda oynamalıdır." ifadelerini kullandı.