Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara
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Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara

15.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:03
Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi'nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı'na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu.

İstanbul'da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi'nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı'na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.

İBB iştiraklerinden İSKİ, geçtiğimiz aylarda Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki suları arıtmadan Riva Deresi'ne aktardığı gerekçesiyle ceza yemişti. İstanbul'da özellikle yağışlı dönemlerde aynı problem bu kez de Ömerli Barajı'na giden derelerde meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ yönetimi tarafından Terfi Merkezi'nden pompalar ile Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisine aktarılması gereken atık suların, yağmurun yoğun olduğu zamanlarda terfi merkezinin kapakları açılarak terfi işlemleri yapılmadan Ömerli Barajı'na su taşıyan derelere atılan atıksular, ağır koku ve çevre kirliliğine neden oldu.

Öte yandan İstanbulluların su ihtiyacını karşıladığı önemli noktalardan biri olan Ömerli Barajı'na su taşıyan derede oluşan çevre kirliliği ve suyun renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.

"Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var"

Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan İsa Demir, "Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara
Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara
Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara
Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara
Ömerli Barajı'na su taşıyan derede korkunç manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:06:34. #1.15#
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