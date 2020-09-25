Ömer Rıfat Gencal kimdir? Ömer Rıfat Gencal kaç yaşında, nereli? Ömer Rıfat Gencal hayatı ve biyografisi!
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Ömer Rıfat Gencal kimdir? Ömer Rıfat Gencal kaç yaşında, nereli? Ömer Rıfat Gencal hayatı ve biyografisi!

25.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:56
Ömer Rıfat Gencal kimdir? Ömer Rıfat Gencal kaç yaşında, nereli? Ömer Rıfat Gencal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ömer Rıfat Gencal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ömer Rıfat Gencal kaç yaşında, nereli? Ömer Rıfat Gencal hayatı ve biyografisi! Ömer Rıfat Gencal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ömer Rıfat Gencal hakkında araştırmalar yapılıyor. Ömer Rıfat Gencal kimdir? Ömer Rıfat Gencal kaç yaşında, nereli? Ömer Rıfat Gencal hayatı ve biyografisi!

ÖMER RIFAT GENCAL KİMDİR?

1969 İstanbul Üsküdar doğumlu Ömer Rıfat Gencal, Ali Babacan'ın yeni partisi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucuları arasında.

51 yaşındaki bankacı Ömer Rıfat Gencal, özellikle yatırım çevrelerinde yaptığı programlar ve analizler ile dikkat çeken isimlerden biri.

Kenan Evren Lisesi mezunu olan Gencal, İTÜ İşletme Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi yüksek lisansı yaptı.

İş hayatına The Chase Manhattan'da Hazine uzman yardımcısı olarak başlayan Gencal, Westdeutsche Landesbank Türkiye'de Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü, Alternatifbank'ta Hazine Müdürü, HSBC'de CIO, Fibabanka'da ise Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Aynı zamanda bir Ironman yarışçısı olan Gencal, fotoğraf merakıyla da biliniyor.

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