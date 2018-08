Ömer Özmen; "Ak Parti Bir Dava Hareketidir"

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti; 14 Ağustos 2001 tarihinde, başta millet iradesine saygı düşüncesi olmak üzere, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketidir" dedi.

AK Parti'nin 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ömer Özmen, "Kuruluşu ile birlikte, sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olma gayesini düstur edinmiştir. Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışın da temsili olan ak sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olduğu gibi, insana saygı, milletin kararına saygı gibi değerlerin de yükselmesine olanak sağlamış bir dava hareketi olmuştur. AK Parti, ülkemiz siyasi tarihine bu tür yüksek erdemleri kazandırmış olmanın yanı sıra 'Yeni Türkiye Yolunda' geleceği daha da güçlenmesine fırsat sağlayarak Güçlü Türkiye'nin inşasının temelleri sağlamlaştırılmıştır. Her zaman ve her mekanda milletimizin teminatı olan AK Parti, ülkemizi dünyada ve bölgesinde daha itibarlı bir noktaya taşımak için 2023 vizyonundaki devasa projelerle, milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bunun yanında, ülke tarihimizde daha önce olduğu gibi bugünde birçok engel önümüze getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç, gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır, olamayacaktır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler birleşerek ülkemiz karanlığa çekilmeye çalışılsa da başarılı olamamışlar ve başaramayacaklarını anlamışlardır" dedi.

"AK Parti, kurulduğu günden bu yana, milletimizle el ele yürüyen kadroların adıdır" diyen Özmen, şöyle konuştu: "Diklenmeden dik duran, mütevazı, halkından hiç kopmadan yol almayı hedefleyen AK Parti sadece siyasi bir oluşum değil, bu milletin en has davasını kendine şiar edinen bir erdemliler hareketidir. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle var olmaya ve milleti için var olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle 2053 ve 2071 Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inanç ile partimizin 17'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" - AYDIN