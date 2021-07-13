Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Bor ilçesine Bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Şehit Halisdemir'in mezarı başında Kuranı kerim ve dua ediyor. Antalya'dan gelen Ebru Küçük, "Ömer Halisdemir'e hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Bir de yolu vatan sevgisiyle geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşuyoruz. Bunu düşünerek bugün buraya geldik" dedi. Ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ise "Almanya'dan geldik. Şehidimizi de ziyaret etmek istedik. Allah mekanını cennet eylesin. Çok büyük bir değişime sebep oldu. Onun sayesinde rahat rahat buralarda dolaşabiliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ailesi ile birlikte ziyarete gelen Metin Çifter, "Amasya'dan Ömer Halisdemir'in kabrini ziyarete geldik. Mutlu ve gururluyuz. Allah şehir kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Hakkı varsa helal etsin bizimde haklarımız ona helal olsun. 15 Temmuz akşamı Ankara'daydım. Hainlerin nasıl uçtuğunu gözlerimle şahit oldum. Konuşurken içi titriyor insanın burada. Ölmesi için yollanan şehir kardeşimizin mezarında bulunmak bizlere ayı bir gurur veriyor. Allah'ım inşallah o günleri bizlere göstermeyi nasip etmez. Görürsek yine bir sela ile o meydanlara iner ve gereği neyse yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Suriye'de görev yaptığını söyleyen Sözleşmeli Er Ramazan Akkoyun da, "Şehidimizi ziyarete geldik. Değişik bir duygu içerisindeyim. Biz onun sayesinde şuan hayattayız. Onun kadar olamazsak da onun gibi olmaya çalışıyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı