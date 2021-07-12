Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Konya'ya ulaştı
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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Konya'ya ulaştı

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Konya'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Konya'ya geldi.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Konya'ya geldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 sporcunun yaklaşık bin 200 kilometre pedal basacağı turun Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan sonraki durağı Konya oldu.

Kent girişinde Anadolu Ajansı ekibi tarafından karşılanan bisikletçiler adına konuşan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, zorlu bir parkuru daha geride bıraktıklarını söyledi.

Özel ve güzel bir amaç uğruna yola çıktıkları için yorgunluk hissetmediklerini belirten Okur, "İstanbul'dan çıktığımız yolculuğun 4. gününde Konya'ya ulaşmış bulunuyoruz. Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için yola çıktığımız bu turda, her gün farklı bir şehir değiştiriyoruz. Her şehirden aldığımız vatan topraklarıyla şehidimizi unutmadığımızı gösteriyor, spor camiası olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Turumuzda ülkemizin hemen her bölgesinden sporcularımız var. İnşallah bu anlamlı turu, Niğde'de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrinde tamamlayacağız. Ardından İstanbul'da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliklerine de katılacağız." diye konuştu.

Bisikletçilerden Şerefcan Şentürk ise turun yarısından fazlasını tamamladıklarını belirterek, "Bugün 226 kilometre yol kat ederek, 6 saat 20 dakikada Afyonkarahisar'dan Konya'ya ulaştık. Yarın Aksaray'a, sonraki gün de Allah nasip ederse şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye ulaşmış olacağız. Bugün biraz yorucu geçti diyebiliriz. Çünkü, rüzgar vardı. Ancak turun maneviyatı açısından bakıldığında, yorgunluk yok denecek kadar az." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu sporcuları Konya'ya ulaştı - Haberler
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