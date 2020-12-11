Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı

11.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:19
Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüse yakalandı. Tedbir amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Gülsoy'un tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Ömer Gülsoy'un korona virüse yakalanan babası Hacı Mehmet Gülsoy'un da tedavisi devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz Korona virüse yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı
Genel Sekreter Yamen, Korona virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Pierre Webo Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:18:44. #1.15#
title