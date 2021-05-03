Ömer Gezen'den boşanan Bircan Bali'den şok eden itiraf!

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Ece Erken'in Youtube programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda avukat Ömer Gezen'den boşanan Bali, şaşırtan itirafta bulundu

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz ay boşandı. Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi.

"OYUNCULAR DM'DEN YAZIYOR"

Boşandıktan sonra suskunluğunu eski partneri Ece Erken'e bozan Bircan Bali, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bircan Bali boşandıktan sonra kendisine erkeklerden mesaj yağdığını söyledi. Bali açıklamasında "Mavi tıklılar, oyuncular DM'den yazıyor" dedi.

"KIZIMIN VELAYETİ BENİM ÜZERİMDE"

Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Bali, hakkında olumsuz yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın. Ben magazin figürü değilim" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Snob Magazin