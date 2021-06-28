Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli?

Ömer Fethi Gürer, Niğde'de kuraklık nedeniyle çiftçinin yaşadığı sorunları, zarar gören ekin alanlarını incelemişti. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gündeme gelişiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Son günlerde çiftçilerin kuraklık nedeniyle tarlalarında yaşadıkları sorunları bununla beraber tarım için destek göremediklerine dair mağduriyetlerini dile getiren Niğde halkı, Ömer Fethi Gürer' durumlarını izah etti. Konu üzerine incelemelere başlayan Gürer'in hayatı merak konusu oldu. Peki,Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

ÖMER FETHİ GÜRER KİMDİR?

Ömer Fethi Gürer, 20 Eylül 1957 tarihindeNiğde'de doğan Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir.

Gürer, Bor Zafer İlkokulu, Bor ŞNP Ortaokulu, Balıkesir Bandırma E.M.L, Niğde M.Y.O ve Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdi. CHP Bor Gençlik Kolları Başkanlığı, Adana DESYÖD Başkanlığı ve Adana CHP İL Gençlik Kolları Sekreterliği yaptı.

1978 yılında Adana ÇUKOBİRLİK İplik Fabrikasında çalışma yaşamına başladı. Tekstil İşçileri Sendikası Çukobirlik Sendikası kurucuları arasında yer aldı. Tüm işçilerin katılımı ile yapılan seçimlerde büyük oy farkı ile Şube Başkanı seçildi. ÇUKOBİRLİK İş yeri toplu iş sözleşmesinde de bir rekora imza attı ve Tekstil iş kolunda en kapsamlı sözleşmeyi imzaladı.

CHP İşçi Komite Başkanlığında bulundu. Miting komiteleri ve Seçim komitelerinde görev aldı. Adana SODEP kurucu üyelerinden olup seçim komitesinde görev yaptı. 1984 tarihinde Kadıköy SHP ilçe Yöneticisi, ardından SHP İlçe Sekreteri oldu.1992 yılında Tekstil Sendikası Türkiye Örgütlenme Müdürü olarak görev aldı. Adana, Niğde, İstanbul Kurultay delegesi oldu. 2009 yılında CHP Bor Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.

Parti oylarını üç kat artırdı. 2011 yılında Kartal Belediyesinde danışman olarak işe başladı, Özel Kalem Müdürü ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevi oldu. Niğde İlini anlatan Niğde Kapadokya Başkenti Kitabı, Niğde Spor Tarihi Kitabı, Niğde Şaka Fıkra Söylence kitabını, Bor Şehri Kitabını, Kızılca Bekittiklerin Yurdu kitabını yazdı. Niğde Siyaset Tarihi kitabı yayına hazır. Niğde Meslekler Tarihi, yazı dizisi olarak yayınlandı.

Hürriyet Haber Ajansı, Cumhuriyet, Güneş, Günaydın gazeteleri Niğde ve Bor Muhabirliği yaptı. Niğde İli ile ilgili ulusal ve yerel basında yayınlanmış beş bini aşkın makalesi bulunmaktadır. Turizm News, Turizm Forumu ve Niğde'yle ilgili bazı siteler ile mesleki dergilerde de yazıları yayınlandı.. Amatör spor kulüplerinde başkanlık yaptı. Turizm Yazarları Derneği, FİJET, Başkent Niğde Vakfı ve İstanbul Niğdeliler Derneği üyesidir. Otomotiv ve gıda sektörlerinde Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

27. dönem CHP Niğde milletvekili adayıdır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖMER FETHİ GÜRER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ömer Fethi Gürer, 1957 doğumlu olup 64 yaşında ve Niğdelidir.