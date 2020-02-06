Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...
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Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

06.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:56
Ömer Çelik:

Sözcüsü 'in düzenlediği basın toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da ' yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk...
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