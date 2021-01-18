Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "AK Parti bir millet hareketidir"
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Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "AK Parti bir millet hareketidir"

18.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:51

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AYDIN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AYDIN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı. (1)

Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'AK Parti bir millet hareketidir'
Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'AK Parti bir millet hareketidir'
Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'AK Parti bir millet hareketidir'
Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'AK Parti bir millet hareketidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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