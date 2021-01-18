Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "AK Parti bir millet hareketidir"

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması AYDIN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.