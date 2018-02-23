Ömer Çelakıl'ın Ortaya Attığı Teori, Sunucuyu Bile Şaşkına Çevirdi

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ne Var Ne Yok' programına konuk olan Ömer Çelakıl, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ZAMAN MAKİNESİ KEŞFEDİLDİ Mİ?

Ekranların 'şifre çözücüsü' olarak bilinen Ömer Çelakıl akıl almaz bir iddiada bulundu. Çelakıl dünyada gizlice bir çalışma yürütüldüğünü zaman makinesinin konuşulduğunu ifade ederek "Bir tür suç önleme sistemi kuruyorlar. Zamanın sahibi Allah'tır. İnsanoğlu zamanın peşine hep düşmüştür. Zaman makinesi keşfedilmiştir demiyorum. Bununla ilgili çalışmalar çok yoğun. Zamanı bir şekilde inceleyen bir proje üzerinde çalışılıyor." dedi.

SUNUCU BİLE ŞAŞIRDI

Çelakıl'ın zaman makinasıyla ilgili sözleri programın moderatörü Türker Akıncıyı da şaşkına uğrattı. Akıncı'nın şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.