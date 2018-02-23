Ömer Çelakıl'ın Ortaya Attığı Teori, Sunucuyu Bile Şaşkına Çevirdi
Ekranların 'şifre çözücüsü' olarak bilinen Ömer Çelakıl, konuk olduğu programda zaman makinesiyle ilgili ortaya attığı iddialarla program sunucusunu bile şaşkına çevirdi.
Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ne Var Ne Yok' programına konuk olan Ömer Çelakıl, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ZAMAN MAKİNESİ KEŞFEDİLDİ Mİ?
Ekranların 'şifre çözücüsü' olarak bilinen Ömer Çelakıl akıl almaz bir iddiada bulundu. Çelakıl dünyada gizlice bir çalışma yürütüldüğünü zaman makinesinin konuşulduğunu ifade ederek "Bir tür suç önleme sistemi kuruyorlar. Zamanın sahibi Allah'tır. İnsanoğlu zamanın peşine hep düşmüştür. Zaman makinesi keşfedilmiştir demiyorum. Bununla ilgili çalışmalar çok yoğun. Zamanı bir şekilde inceleyen bir proje üzerinde çalışılıyor." dedi.
SUNUCU BİLE ŞAŞIRDI
Çelakıl'ın zaman makinasıyla ilgili sözleri programın moderatörü Türker Akıncıyı da şaşkına uğrattı. Akıncı'nın şaşkınlığı yüz ifadesine de yansıdı.
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ulan türkiye daha uzaya çıkamadı zamanı büken alet mi yapıcak vay dede korkut vaaayyyyCevap Yaz Yayından Kaldır
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önceki, şimdiki ve bundan sonraki zamanın tek sahibi Allah''tır. B arayış içinde olan kafir ataistlerdir. her şeyin bir yaratıcısı ve sahibi olan Allah''ı ret ettikleri için böylesi sapkın şeylerle uğraşıyorlar. Geleceği Allah''tan başka kimse olacakları önceden göremez vede değiştiremez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2028de makine insallah hazir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iyice saçmalamış bu adam zaman makinesi yapmak isterler ama hayal olarak kalacak bir projeCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın konuşması boş değil bence yetkililer değerlendirme yapabilirCevap Yaz Yayından Kaldır