Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy biyografisi!
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Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy biyografisi!

Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Avrupa'nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu'nda açılacağını ilk kez haberler.com'a açıklayan Ömer Arısoy kültür faaliyetleri hakkında bir çok açıklamalarda bulundu. Kültür Bakanlığı'ndaki birikimlerini Zeytinburnu'na aktardığını belirterek belediyenin kültürel faaliyetlerinden bahsetti. Ömer Arısoy'un röportajını ve hayatını haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi nedir?

Millet Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Zeytinburnu Sanat Kütüphanesi, Sanat Galerisi ve Mozaik Müzesi gibi kültür alanlarında Zeytinburnu'nun geliştiğini söyleyen Ömer Arısoy Avrupa'nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu'nda açılacağını da ilk kez duyurdu. Hayatı merak edilen Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1997 yılında bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ömer Arısoy, 1999-2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü ve kültür yayınlarını yönetti.

Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Arısoy, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı oldu.

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Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy biyografisi! - Haberler
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