Omega 3 nedir? Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 fiyatı nedir? Omega 3 çeşitleri nelerdir?Balık yağı ne işe yarar? Balık yağının faydaları nelerdir?
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Omega 3 nedir? Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 fiyatı nedir? Omega 3 çeşitleri nelerdir?Balık yağı ne işe yarar? Balık yağının faydaları nelerdir?

Omega 3 çeşitlerinden Dokosaheksaenoik Asit Eykosapentenoik Asit nedir? Omega 3 hangi besinlerde bulunur? Balık yağının faydaları nelerdir?

Omega 3 nedir? Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 fiyatı nedir? Omega 3 çeşitleri nelerdir?Balık yağı ne işe yarar? Balık yağının faydaları nelerdir?
03.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:07

İnsan sağlığına faydaları ile bilinen ve insan vücudunun ihtiyacı olan yağı sağlar. Peki, Dokosaheksaenoik AsitEykosapentenoik Asit nedir? Omega 3 çeşitleri nelerdir?

OMEGA 3 NEDİR?

Omega 3 yağları, insanın ihtiyacı olan yağ asitleri olarak tanımlanır. Vücut diğer bazı yağlar gibi omega 3 yağ asitlerini kendisi üretemeyen çoklu doymamış yağlardır. Bu nedenle esansiyel yağ asitleri olarak sınıflandırılırlar.

OMEGA 3 FAYDALARINELERDİR?

-Kansere karşı iyi gelmektedir. Yüksek miktarda omega 3 bulunan gıdalar tüketmek, kolon kanseri, prostat kanseri ve meme kanseri riskini azaltabilir. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

-Omega-3 yağ asidi takviyeleri almak karaciğerde oluşan aşırı yağlardan kurtulmaya yardımcı olabilir.

-Omega-3'ler çocuklarda ve genç erişkinlerde astımı önlemeye yardımcı olabilir.

-Bazı çalışmalar yüksek miktarda omega-3 alımının Alzheimer hastalığı ve demans riskini azalttığını öne sürmektedir.

-Omega-3 takviyeleri kandaki trigliserit seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.

-Depresyon ve anksiyete belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

OMEGA 3 ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Omega 3 yağ asitlerinin birçok çeşidi vardır. Bunların en önemlileri arasında aşağıda buluna yağ çeşitleri en önemlileridir.

1. EPA (Eikozapentaenoik Asit) nedir?

EPA, 20 karbonlu bir omega-3 yağ asididir. Esas olarak yağlı balıklar, deniz ürünleri ve balık yağında bulunur. Bu yağ asidi birçok temel fonksiyona sahiptir. En önemlisi, eikozanoidler olarak adlandırılan sinyal molekülleri oluşturmak için kullanılır. Bu, enflamasyonların azalmasına neden olabilir. EPA'nın mental durumlara, özellikle depresyona karşı etkili olduğu bulunmuştur.

2. DHA (Dokozahekzaenoik Asit) nedir?

DHA, 22 karbonlu bir omega-3 yağ asididir. Esas olarak yağlı balıklar, deniz ürünleri, balık yağı ve alglerde bulunur. DHA'nın ana rolü, hücre zarlarında, özellikle de beyin ve gözlerdeki sinir hücrelerinde yapısal bir bileşen olarak hizmet etmektir. Beyindeki çoklu doymamış yağların yaklaşık % 40'ını DHA oluşturur. Hamilelik ve emzirme döneminde DHA çok önemlidir. Sinir sisteminin gelişimi esnasında alınması elzem olan en iyi omega 3 türü DHA'dır. Anne sütü önemli miktarda DHA içerir.

OMEGA 3 HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Badem, fındık, ceviz, ketentohumu, semizotu gibi yeşi bitkiler, somon, sardunya ve uskumru gibi balıklarda omega 3 bulunur.

Omega 3 nedir? Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 fiyatı nedir? Omega 3 çeşitleri nelerdir?Balık yağı ne işe yarar? Balık yağının faydaları nelerdir?

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kilo Verme,

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme,

İltihaplanmaya Karşı etkili,

Göz kuruluğu,

kısırlık,

Kan dolaşımı,

Yüksek tansiyon

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