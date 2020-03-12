Olympos halkı badem projesine karşı çıktı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Olympos halkı badem projesine karşı çıktı - Haber
Antalya, Kumluca, Yazır, Güncel

Olympos halkı badem projesine karşı çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır (Olympos) Mahallesi'nde yaklaşık 400 dönümlük makilerin sökülerek yerine badem dikileceğinin haberini alan mahalleli tepki gösterdi.

12.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:34
Olympos halkı badem projesine karşı çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır (Olympos) Mahallesi'nde yaklaşık 400 dönümlük makilerin sökülerek yerine badem dikileceğinin haberini alan mahalleli tepki gösterdi. Maki ve çam ormanlarından oluşan alanda çalışan dozerin yanına giden mahalle halkı dozeri durdurdu. Ellerindeki "Ormanıma Dokunma, Ağacımı Kesme, Dikkat Heyelan Bölgesi, Ormanlarımızı Koruyacağız" yazan dövizler ve bayraklarla ormanlık alana giden vatandaşlar alkış ve düdük sesleri ile ormanların sökülmesine tepki gösterdi.


2004 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 400 dönümlük alan bir vatandaşa özel ağaçlandırma yapılması için bir vatandaşa 49 yıllığına kiralandı. O dönemde mahalle muhtarlığı buna karşı çıktı. Olay mahkemeye taşındı. Ormanı 49 yıllığına kiralayan vatandaş mahkemeyi kaybetti. Mahkemeyi kaybeden vatandaş kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme 400 dönümlük maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alanı kiralayan vatandaşı haklı buldu. Mahkemenin haklı bulduğu vatandaş önceki gün iş makineleri marifetiyle alanda çalışmalarına başladı.


Vatandaşlar tepki gösterdi


Yazır Mahallesi'nde yaşayan diş hekimi Erdal Elingöz, bölgenin heyelan bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl heyelan yaşanan Kumluca Antalya Karayoluna çok yakın bir bölge burası. Bulunduğumuz adı üzerinde göltarla. Burada su kaynakları var. Yapılan bu çalışmanın hem sularımıza zarar vereceği hem de heyelana sebep olacağını biliyoruz. Bu nedenle bu projenin iptal edilmesi istemiyle buraya geldik. Aslında 10 yıl önce başlamış bir projeydi. O zaman askıya çıktığında bu projeye itiraz edip davamızı açmıştık. O davayı kazandık. 9 yıl boyunca yargıtayda temyizde bekleyen projemiz 2019 yılında yeni bir proje şeklinde karşımıza çıktı. Hızlı bir şekilde şu anda işletme hakkına sahip arkadaşa tahsis bilgilendirmesi yapıldığını öğrendik. Önceden yapıldığı için tekrar askı işlemi yapılmadı. Köylünün tamamen rızası dışında yapılmış bir şeydir. Oldubittiyle karşı karşıya bulunuyoruz" diye konuştu.


Tahsisi almış olan vatandaşa rica ettikleri halde taleplerinin geri çevrildiğini ifade eden Elingöz, yetkililerden yardım talebinde bulundu.


"Bu tahsis benim muhtarlığım zamanında oldu"


AK Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Yazır Mahallesi eski Muhtarı Halil Karataş ise, tahsisin kendi muhtarlığı zamanında olduğunu belirterek, "Biz o zaman da bu projelere karşı çıktık ama bir türlü sesimizi duyuramadık. Daha sonra mahkemeye intikal ettirdik bu tahsisi. Burada 1970'li yıllarda Bayındırlık İl Müdürlüğünün tutmuş olduğu raporlar var. Buradan 7 – 8 tane evin buradan taşındığına dair bilgiler var. Bizim köylülerimizin bize verdiği bilgilere göre bu bölgede heyelandan hayvanlar dahi otlayamazmış. O kadar heyelan bölgesiymiş. Ama bu makilik az zamanda olmadı. Daha önceden burası kır bir arazi iken 35 senede bu ağaçlar ve makiler yetişti. Bitkinin gövdesi ve saçağı bu toprağı burada tuttu. 2009 yılında çok ciddi bir sel felaketi yaşadık. Bu valilik ve tüm resmi kurumların kayıtlarında var. Biz 2009 yılında yaşadığımız sel felaketinde en fazla suyu bu bölgeden aldık. Bu bölge tam bir yağış geçiş bölgesi. Yazır'da cam seralar ve evler çok ciddi zarar gördü. Olympos'ta 26 tane araç denize sürüklendi. Eğer bu arazi bu şekilde tıraşlanır temizlenirse her yağmur yağdığında bu köylü tedirgin olacaktır. Biz bu bölgenin bitki örtüsünün sökülerek özel ağaçlandırma şeklinde ağaçlandırılmasını istemiyoruz. Çünkü biz kendi güvenliğimizi düşünmek zorundayız" dedi.


"Burası heyelan bölgesi olduğundan ev yıkılmıştı"


Yazır Mahallesi sakinlerinden emekli öğretmen Ömer Özkan da, "Eskiden beri bu mıntıkada çobanlık yapardık. Ama bu heyelan bölgesinde Halil beyin de bahsettiği gibi hayvanlarımız çamur olmasından dolayı toprağa saplanırdı. Orada ölürdü. 1950 yılında babamın bu bölgede bulunan evi heyelan nedeniyle çökmüş. Yıkılmış. Altında kalmışlar" ifadelerine yer verdi.


Vatandaşlardan İlhan Demirel de badem ağaçlandırması projesini onaylamadığını aktardı. Çalıların kökünün toprağı tuttuğunu belirten Demirel, "Bu bölgemiz heyelan bölgesi. Biz keçilerimize bir dal bile kesmezken bu ağaçları köklüyorlar. Sel durumu var. Heyelan durumu var. Yazır köyü tehdit altında. Biz bunları istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Olympos halkı badem projesine karşı çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:22:33. #1.14#