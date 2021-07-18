Oluversin Gari konusu nedir, oyuncuları kimler? Seri kaç bölüm olacak? Oluversin Gari serisi nerede çekildi? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Fox TV'de yayınlanan yeni seri filmlerden birisi olan Oluversin Gari bugün ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Oluversin Gari konusu nedir, oyuncuları kimler merak etti. Peki, Oluversin Gari oyuncu kadrosunda kimler var? Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Oluversin Gari hangi şehirde ve ilçede çekildi? İşte tüm detaylar...
Fox TV'de yayınlanacak olan Oluversin Gari filmi nerede çekildi merak ediliyor. Peki, Oluversin Gari konusu nedir? Oluversin Garioyuncuları kimler? Oluversin Gari başrolünde kimler var? Oluversin Gari film serisi kaç bölüm olacak?
OLUVERSİN GARİ KONUSU NEDİR?
Arkeolog olan Güney (Birand Tunca), babası Salih'in (Suat Sungur) tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy'e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya (Aslıhan Malbora) ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy'e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın (Tuğba Melis Türk) ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.
Serinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı!
"Oluversin Gari" film serisinin ikinci bölümü olan "Sağlık Oluversin Gari"nin tanıtımı izleyiciyle buluştu.
"Sağlık Oluversin Gari", 13 Temmuz Salı saat 20.00'de TV'de ilk kez FOX'ta.
Yapımcılığını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği "Oluversin Gari" film serisinin senaryosunu Murat Gürvardar kaleme alırken, müziklerini ise Barış Aryay besteliyor.
OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI
Birand Tunca
Aslıhan Malbora
Tuba Melis Türk
Halil İbrahim Kurum
Ali Rıza Tanyeli
Kıvanç Baran Arslan
Tuğçe Karabayır
Suat Sungur
Selehattin Taşdöğen
Hilmi Erdem
Orçun Kaptan
Nilgün Karababa
Oluversin Gari Serisi Kaç Bölüm Olacak?
Seride şuanlık 3 bölüm olacak gibi duruyor. Yayınlanan bölüm isimleri şöyle:
- - Aşk Oluversin Gari (serinin 1. filmi)
- - Sağlık Oluversin Gari (serinin 2. filmi)
- - Artık Oluversin Gari (serinin 3. filmi)