Oluversin Gari konusu nedir, oyuncuları kimler? Seri kaç bölüm olacak? Oluversin Gari serisi nerede çekildi? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?

Fox TV'de yayınlanan yeni seri filmlerden birisi olan Oluversin Gari bugün ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Oluversin Gari konusu nedir, oyuncuları kimler merak etti. Peki, Oluversin Gari oyuncu kadrosunda kimler var? Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Oluversin Gari hangi şehirde ve ilçede çekildi? İşte tüm detaylar...

Fox TV'de yayınlanacak olan Oluversin Gari filmi nerede çekildi merak ediliyor. Peki, Oluversin Gari konusu nedir? Oluversin Garioyuncuları kimler? Oluversin Gari başrolünde kimler var? Oluversin Gari film serisi kaç bölüm olacak?

OLUVERSİN GARİ KONUSU NEDİR?

Arkeolog olan Güney (Birand Tunca), babası Salih'in (Suat Sungur) tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy'e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya (Aslıhan Malbora) ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy'e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın (Tuğba Melis Türk) ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

Serinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı!

"Oluversin Gari" film serisinin ikinci bölümü olan "Sağlık Oluversin Gari"nin tanıtımı izleyiciyle buluştu.

"Sağlık Oluversin Gari", 13 Temmuz Salı saat 20.00'de TV'de ilk kez FOX'ta.

Yapımcılığını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği "Oluversin Gari" film serisinin senaryosunu Murat Gürvardar kaleme alırken, müziklerini ise Barış Aryay besteliyor.

OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuba Melis Türk

Halil İbrahim Kurum

Ali Rıza Tanyeli

Kıvanç Baran Arslan

Tuğçe Karabayır

Suat Sungur

Selehattin Taşdöğen

Hilmi Erdem

Orçun Kaptan

Nilgün Karababa

Oluversin Gari Serisi Kaç Bölüm Olacak?

Seride şuanlık 3 bölüm olacak gibi duruyor. Yayınlanan bölüm isimleri şöyle: