Ölümün Kıyısında filmi oyuncuları kim? Ölümün Kıyısında konusu, oyuncuları ve Bücür özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümün Kıyısında televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümün Kıyısında konusu, özeti ve Ölümün Kıyısında oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümün Kıyısında filmini detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümün Kıyısında, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümün Kıyısında filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümün Kıyısında konusu nedir, Ölümün Kıyısında oyuncuları kimler ve Ölümün Kıyısında özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖLÜMÜN KIYISINDA KONUSU NEDİR?
Fotoğrafçı lan Shannon (Jaime King), vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği suça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris (Bruce Willis) ile karşılaşır. Ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet