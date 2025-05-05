Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ne oyuncuları kim? Ölümsüzlük Oyunu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını farkedince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ryan Reynolds: Mark Bitwell,Damian Hale

• Ben Kingsley: Damian Hale

• Matthew Goode: Professör Albright

• Michelle Dockery: Claire Hale

• Natalie Martinez: Madeline Bitwell

• Victor Garber: Martin O'neil

• Derek Luke: Anton

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNUFİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 10 Temmuz 2015 (Türkiye)

Filmin çekimleri ABD'de gerçekleşti.