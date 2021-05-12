Ölümsüz filmi oyuncuları kim? Ölümsüz konusu, oyuncuları ve Ölümsüz özeti!
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Ölümsüz filmi oyuncuları kim? Ölümsüz konusu, oyuncuları ve Ölümsüz özeti!

Ölümsüz filmi oyuncuları kim? Ölümsüz konusu, oyuncuları ve Ölümsüz özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümsüz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümsüz konusu, özeti ve Ölümsüz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümsüz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümsüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümsüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümsüz konusu nedir, Ölümsüz oyuncuları kimler ve Ölümsüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marsilya'daki mafya ailesine üye olan, çok uzun, kanlı ve başarılı bir kariyere sahip olan Charly Matteï mafyadan ayrılmıştır. 3 yıl boyunca karısı ve iki çocuğu ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak bir kış sabahı vücuduna 22 kurşun sıkılarak ölüme terk edilir ama Charly hayatta kalmayı başarır ve onu öldürmeye cesaret edebilecek tek kişi olan Tony Zacchia'nın peşine düşer. Zacchia bir hata yapmıştır: Başarısız olmuştur…

Bu film, Marsilya mafya dünyasında yaşanmış gerçek bir yaşam hikâyesinden esinlenerek yapılmıştır…

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCUALRI VE KADROSU

Yönetmen: Richard Berry

Oyuncular: Jean Reno, Kad Merad, Gabriella Wright, Richard Berry, Marina Foïs

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2010 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ağustos 2010 Cuma

Senaryo: Eric Assous, Richard Berry

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