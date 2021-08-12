Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne adli kontrol
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Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne adli kontrol

Ölümlü kazaya karışan tır sürücüsüne adli kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da seyir halindeki tırın dorsesinin yerinden çıkıp karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da seyir halindeki tırın dorsesinin yerinden çıkıp karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BİM'e ait Metin G. idaresindeki 34 JC 7505 plakalı çekiciye bağlı iki dorseden biri olan 34 JC 5396 plakalı dorse, yerinden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Kaburga yönetimindeki 61 K 11904 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Mustafa Kaburga 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesindeki malzemeler ise yola saçıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Kaburga yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Metin G., İlkadım ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren Metin G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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