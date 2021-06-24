Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı

Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, Murat Tokat'ın (38) yaşamını yitirdiği kazada firari olarak aranan sürücü Berka S. (19), adliyeye gidip teslim oldu.

AFYONKARAHİSAR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, Murat Tokat'ın (38) yaşamını yitirdiği kazada firari olarak aranan sürücü Berka S. (19), adliyeye gidip teslim oldu. Suçunu kabul eden Berka S., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaza, 19 Haziran akşamı, Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanenin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 03 BS 176 plakalı otomobil, kavşakta Murat Tokat yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobille çarpıştı. Tokat'ın otomobili, çarpışmanın etkisiyle savrularak, yol ortasında yan yattı. Diğer araç ise refüjde durdu. Kazada Tokat, yan yatan araçta sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, 15 dakikalık müdahalenin ardından Tokat'ı araçtan çıkarabildi. Ambulansa alınan Tokat, kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre uzaklıktaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Murat Tokat, aynı gece hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDISürücünün tespit edilmesi için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, ambulans adli vaka formuna imza atıp, kaza yerinden ayrılan H.E.S.'nin peşine düştü. Polisin yakaladığı H.E.S., sorgusunda kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Çalışmaların ardından kazayı yapanın H.E.S. değil kardeşi Berka S. olduğu belirlendi. Polisin yakalamak için çalışma başlattığı Berka S., dün saat 15.30 sıralarında, adliyeye giderek, teslim oldu. İfadesinde, kırmızı ışıkta geçtiğini ve bu nedenle kazaya neden olduğunu anlatan Berka S., korktuğu için bu zamana kadar teslim olamadığını söyledi. Suçlamayı kabul eden Berka S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren Murat Tokat'ın, evli ve biri 8 diğeri 13 yaşında kızları olduğu, akaryakıt istasyonunda müdür olarak çalıştığı öğrenildi.


Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı
Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:02:30. #1.15#

title