Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü teslim oldu, tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, Murat Tokat'ın (38) yaşamını yitirdiği kazada firari olarak aranan sürücü Berka S. (19), adliyeye gidip teslim oldu.

AFYONKARAHİSAR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, Murat Tokat'ın (38) yaşamını yitirdiği kazada firari olarak aranan sürücü Berka S. (19), adliyeye gidip teslim oldu. Suçunu kabul eden Berka S., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaza, 19 Haziran akşamı, Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanenin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 03 BS 176 plakalı otomobil, kavşakta Murat Tokat yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobille çarpıştı. Tokat'ın otomobili, çarpışmanın etkisiyle savrularak, yol ortasında yan yattı. Diğer araç ise refüjde durdu. Kazada Tokat, yan yatan araçta sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, 15 dakikalık müdahalenin ardından Tokat'ı araçtan çıkarabildi. Ambulansa alınan Tokat, kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre uzaklıktaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Murat Tokat, aynı gece hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDISürücünün tespit edilmesi için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, ambulans adli vaka formuna imza atıp, kaza yerinden ayrılan H.E.S.'nin peşine düştü. Polisin yakaladığı H.E.S., sorgusunda kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Çalışmaların ardından kazayı yapanın H.E.S. değil kardeşi Berka S. olduğu belirlendi. Polisin yakalamak için çalışma başlattığı Berka S., dün saat 15.30 sıralarında, adliyeye giderek, teslim oldu. İfadesinde, kırmızı ışıkta geçtiğini ve bu nedenle kazaya neden olduğunu anlatan Berka S., korktuğu için bu zamana kadar teslim olamadığını söyledi. Suçlamayı kabul eden Berka S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren Murat Tokat'ın, evli ve biri 8 diğeri 13 yaşında kızları olduğu, akaryakıt istasyonunda müdür olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer