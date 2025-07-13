Ölümcül Sır filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Sır filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Sır filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Sır filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Sır konusu nedir, Ölümcül Sır oyuncuları kimler ve Ölümcül Sır özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na eski bir çalışanı tarafından şantaj yapılmaktadır. Birkaç yabancı gazeteciyi öldürür ve bundan CIA ajanları sorumluymuş gibi gösterir.

Diğer ülkeler giderek ABD'ye karşı cephe alırken, CIA eski çalışanı Steve Vail'i emeklilikten çıkarıp aktif göreve geri getirir. Vail, seri katili ortadan kaldırmakla görevlendirilir. Kendisine göz kulak olması için atanan amiri Kate tarafından desteklenir.

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

ı Ölümcül Sır oyuncuları arasında Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera ve Clifton Collins Jr. rol alıyor.

ÖLÜMCÜL SIR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

"Ölümcül Sır" (2024) filmi, Yunanistan ve Bulgaristan'da çekilmiştir.