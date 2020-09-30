Ölümcül Makinalar filmi konusu nedir? Ölümcül Makinalar oyuncuları kimler?
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Ölümcül Makinalar filmi konusu nedir? Ölümcül Makinalar oyuncuları kimler?

30.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:03
Ölümcül Makinalar filmi konusu nedir? Ölümcül Makinalar oyuncuları kimler?

Christian Rivers'in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Philip Reeve yazdığı Ölümcül Makinalar filmi konusu nedir? Ölümcül Makinalar filmi oyuncuları kimler?

Ölümcül Dünya 2018 yapımı aksiyon macera filmidir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile gideşede yüksek miktarda gelir edildi. Ölümcül Dünya filmi konusu, oyuncu kadrosu ile haberimizde yer almaktadır.

ÖLÜMCÜL MAKİNALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerçekleşen yıkım sonrasında hayatta kalan insanların yeni düzene alışmasını konu alır. Gerçekleşen yıkım sonrasında hayatta kalan insanların yeni düzene alışmasını konu alır. Eski hayatları ile hiçbir şey aynı değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra'nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hera Hilmar,

Robert Sheehan,

Hugo Weaving,

Jihae,

Ronan Raftery,

Leila George,

Patrick Malahide

Stephen Lang

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