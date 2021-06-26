Ölüm yolu can almaya devam ediyor

Eskişehir'de yaklaşık her hafta bir ölümlü kazanın meydana geldiği yolda iki otomobil ile bir kamyon ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 sürücü ise yaralandı.