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Ölüm tarla yolunda yakaladı

Ölüm tarla yolunda yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde motosikletiyle tarlasına giden adam yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde motosikletiyle tarlasına giden adam yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesin meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Taşlık Mevkiinde Murat Duran (70) kendine ait motosiklet ile tarlaya giderken kalp krizi geçirdi. Motordan düşen talihsiz adamı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Murat Duranın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay ile ilgili soruşturma baslatılırken Duran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DENİZLİ

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