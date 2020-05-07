Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
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Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti

Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:28

Son dakika: 324 gündür ölüm orucunda olan ve 2 gün önce ölüm orucunu sonlandırarak hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 324 gündür devam ettiği ölüm orucunu önceki gün konser talebinin karşılanacağı görüşmelerinden sonra noktalama kararı alıp hastaneye kaldırılmıştı.

324 GÜNDÜR ÖLÜM ORUCUNDAYDI

Gökçek, burada devam eden tedavisinde yaşamını yitirdi. 324 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi ölüm orucunu noktaladıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve cezaevinde tutuklu olarak bulunan İbrahim Gökçek, bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek'le birlikte; konserlerinin yasaklanmasını, İdil Kültür Merkezi'ne yapılan polis baskınlarını protesto etmek amacıyla ölüm orucuna başlamıştı. Helin Bölek, ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti.

Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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