Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti

Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki İbrahim Akkuş'un cansız bedeni sokak ortasında bulundu. Akkuş'un cansız bedenini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Akkuş'un ailesine acı haberi vermek için olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirirken, Akkuş'un kalp, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları olduğu ve tedavisini sürdürmediği öğrenildi.

Eskişehir'in Karapınar Mahallesi Öğür Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Üzerinde yapılan aramalarda ölen şahsın 43 yaşındaki İbrahim Akkuş olduğu tespit edildi.

ACI HABERİ DUYAN AİLE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekipler, hayatını kaybeden Akkuş'un ailesine acı haberi vermek için olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen aile, Akkuş'un cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Aileden edinilen bilgiye göre, kalp, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları olduğu Akkuş'un tedavi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Akkuş'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Akkuş'un asıl ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.