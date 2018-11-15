Önüne Çıkan Her Şeyi Yutan Felaket, Uzaydan Bile Görülüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen perşembe sabahı başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 130 kişi ise halen kayıp.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kaliforniya'da eyalet tarihindeki en ölümcül yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükselirken, 130 kişiden haber alınamıyor. Milli Muhafız Ordusu, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Orman yangınının harabeye çevirdiği San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise (Cennet) kasabasını ziyaret eden ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, gördüğü en büyük orman yangını tahribatıyla karşılaştığını söyledi.

5 BİN 500 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişi için de mobil evler oluşturmaya çalışıyor. 5 bin 500 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

UYDU FOTOĞRAFI YAYINLANDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Kaliforniya eyaletinin kuzeyi ve güneyindeki orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı. Orman yangınlarının kapladığı alanın boyutları gözler önüne serildi.

İşte dehşete düşüren felaketten kareler;