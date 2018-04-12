Ölü Bulunan Doçent ile Öğrencisinin Cenazeleri Alındı

NEVŞEHİR'de Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile yüksek lisans ögrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın ölü bulunmasının ardından, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas'ın Suşehri ilçesine, öğretim üyesinin cenazesi ise Diyarbakır'a götürüldü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyündeki tarlada dün sabah saatlerinde otomobilde kanlar içinde 1'i kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Doç. Dr. Baştürk'ün, aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Kübra Nur Yılmaz'ı, nişanlanacağı için ayrılmak istemesi üzerine tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

CENAZELER ALINDI

Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın cenazaleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Yozgat Sorgunlu Baştürk'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır'a, Kübra Yılmaz'ın cenazesi de Sivas'ın Suşehri ilçesine götürüldü.

Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün, Hacıbektaş Üniversitesi'ne Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden geldiği, olayda kullandığı tabancanın ruhsatını da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı öğrenildi.

Kübra Nur Yılmaz'ın üniversiteden mezun olduktan sonra yurttan ayrılıp bir arkadaşı ile tuttukları evde kaldığı, Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün tarih dersinden lisans öğrencisi olduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada Doç. Dr. Baştürk ile ögrencisinin Çardak köyü yakınlarındaki tarlaya önceki gece geç saatlerde geldikleri, olayın 04.00- 05.30 sıralarında meydana geldiği üzerinde duruluyor.

- Nevşehir