- Oltu'da Gelincikler doğayı süsledi - Oltu'da Gelincikler doğayı süsledi Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dutlu Köyü'nde gelincikler tarlaları süsledi.

- Oltu'da Gelincikler doğayı süsledi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dutlu Köyü'nde gelincikler tarlaları süsledi.

Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışı havanın ardından Oltu'ya bağlı köylerde doğada muhteşem güzellikler oluştu.

Oltu İlçesine bağlı dutlu Köyü'nde açan Gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Dutlu köyü sakinlerinden Recep Akbulut eşi Muazzez Akbulut ile birlikte gelinciklerin içerisinde dolaşarak büyüleyici güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Akbulut çifti "Her mevsim bizim meralarımız böyle çiçekler açar sanki cennetten bir köşe gibi bizde geliriz bu güzelliklere bakarız mutlu oluruz" dedi.

Kaynak: İHA