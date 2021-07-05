Oltu'da çatı yangını hasara yol açtı

Oltu ilçesindeki bir aile apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Oltu ilçesindeki bir aile apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Seyfettin Kalın'a ait 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın doğal gaz ve elektrik tesisatları kesildikten sonra vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü.

Yangında binanın çatı katı hasar gördü.

Bina sahibinin oğlu Yusuf Kalın, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.

Yangında itfaiye ekiplerine yardım eden vatandaşlardan Nurullah Bektaş da askerde itfaiyecilik eğitimi aldığını anlatarak, "O nedenle bugün burada itfaiyeci arkadaşlara yardım ettim. El birliğiyle yangını söndürdük ve kontrol altına aldık." diye konuştu.

Yangında evlerinin yandığını görüp fenalık geçiren bazı aile fertlerine 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan