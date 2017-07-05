Oltu'da 88 Kursiyere Girişimcilik Belgesi Verildi

Oltu Belediyesi ve Oltu Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursuna katılan 88 kursiyere törenle sertifikaları verildi.



Oltu Kaymakamlığı Toplum Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun, "Oltu Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programını haziran ayında 3 grup olarak yaptık ve tamamladık. Kurs bitiminde 88 kursiyerimiz programlara katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır." dedi



Kursların açılmasında maddi ve manevi destek sağlayan Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'e teşekkür eden Güngör, şunları kaydetti:



"KOSGEB'in girişimciler için vermiş olduğu desteklerden faydalanabilmenin bir ön şart olan girişimcilik sertifikası almak için başvuruda bulunan ve sertifika almaya hak kazanan girişimcilerimizi tebrik ediyor ilçe ve bölge ekonomisine yapacakları katkı ve her türlü ticari faaliyet için şimdiden kendilerine başarı ve bol kazançlar diliyorum."



Başkan Ziyrek ise, ülkenin kalkınmasının üretimden geçtiğine işaret etti.



Ziyerek, "Bireylerin devlet ekonomisine katkısı ancak bu şekilde olur. Hükümetimiz uzun zamandan beri vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu yönde çalışmalar yapıyor. Devletin sizlere sunduğu maddi desteğin ülke ekonomisine dönüşünü sağlamak esas olandır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ziyrek, Başkan Yardımcısı Osman Coşkun ile Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ömür Öztürk, kursiyerlere sertifikalarını verdi.