Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİErzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.
Haber: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),
Kaynak: DHA
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