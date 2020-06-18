Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış

İzmir'de oturdukları evden birkaç metre uzaklıktaki kaldırımın üzerinde ölü bulunan yaşlı adamın ölmeden önce defalarca gelinini aradığı ortaya çıktı.

18.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:36

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak ortasında hayatını kaybeden yaşlı adamın şüpheli ölümü üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin ölmeden önce defalarca gelinini aradığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi 7277 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce oğlu ve gelinin yanına gelen Himmet Akgün (72) gece saatlerinde evde bulunan oğlu ve gelinine hiçbir şey söylemeden yanına birkaç parça eşya alarak evden dışarı çıktı. Oturdukları evden birkaç metre uzaklıktaki kaldırımın üzerinde Akgün'ün yattığını gören komşunun iddiasına göre kendisinden su isteyen Akgün'e su verdi. Daha sonra evine dönen komşu, bir süre sonra Akgün'ü bu seferde karşı kaldırımın üzerinde yatar halde gördü. Bunun üzerine komşusu tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış

ELİNDE TELEFON İLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine Akgün'e su verdiğini belirten komşusu, Akgün'ün isteği üzerine oğluna ve gelinine ulaşmaya çalıştığını fakat hangi binada oturduklarını bilmediği için ulaşamadığını, bir başka komşunun da Akgün'ün oğluna telefon ile ulaşmaya çalıştığını fakat oğlunun da telefonun kapalı olduğu için ulaşamadıklarını belirtti. Ayrıca olayı duyar duymaz olay yerine oğlu ve gelini gördükleri karşısında şok olurken. Gelin ise komşuları ile girdiği diyalogda kayınpedirinin gece saatlerinde kendisini defalarca aradığını, fakat kendisini işe kaldırmak için aradığını düşünerekten telefonu açmadığını söyledi. Akgün'ün elinde telefonu ile ölmüş olması ise görenlerin içini sızlattı.

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Akgün'ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Haber
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Haber
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı Haber
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Koca Müyesser Yıldız
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:36:37. #1.15#
title