Olmadı Kaçarız Filmi
Olmadı Kaçarız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Olmadı Kaçarız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Erkan Nurhan’ın oturduğu 'Olmadı Kaçarız' filminin oyuncu kadrosunda Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Erkan Nurhan
Senaryo: Emrah Yaprak, Erol Hızarcı
Oyuncular: Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen, Ferit Okan Tokmak, Büşra Karaağaç, Caner Nalbantoğlu, Elif Küçükkoyuncu, Onat Bulut, Rüya Coriç
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Olmadı Kaçarız
Yapımcı Firma: Medyacızade
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Olmadı Kaçarız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com