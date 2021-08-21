Olmadı Kaçarız Filmi
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Olmadı Kaçarız Filmi

Olmadı Kaçarız Filmi
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Olmadı Kaçarız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Olmadı Kaçarız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Erkan Nurhan’ın oturduğu 'Olmadı Kaçarız' filminin oyuncu kadrosunda Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Erkan Nurhan

Senaryo: Emrah Yaprak, Erol Hızarcı

Oyuncular: Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen, Ferit Okan Tokmak, Büşra Karaağaç, Caner Nalbantoğlu, Elif Küçükkoyuncu, Onat Bulut, Rüya Coriç

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Olmadı Kaçarız

Yapımcı Firma: Medyacızade

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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