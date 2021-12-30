Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2) - Haberler
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Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2)

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Etkili yağış görüntüleri Trafik ve vatandaşların yağışta yürümesi Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesi etkili olan yağış Araçların su taşkını olan yerden geçmeye çalışma ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Etkili yağış görüntüleri

Trafik ve vatandaşların yağışta yürümesi

Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesi etkili olan yağış

Araçların su taşkını olan yerden geçmeye çalışma ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesinde yağış etkili oldu. (2)

Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2)

Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2)

Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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