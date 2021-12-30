Olimpos bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı (2)
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Etkili yağış görüntüleri Trafik ve vatandaşların yağışta yürümesi Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesi etkili olan yağış Araçların su taşkını olan yerden geçmeye çalışma ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Etkili yağış görüntüleri
Trafik ve vatandaşların yağışta yürümesi
Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesi etkili olan yağış
Araçların su taşkını olan yerden geçmeye çalışma ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde Olimpos bölgesinde yağış etkili oldu. (2)