Olimpiyatlar hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?
23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Olimpiyatlar hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?
Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Olimpiyatlar hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?
OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDA?
200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
TOKYO OLİMPİYATLAR NE ZAMAN?
23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları ilk kez seyircisiz düzenlenecek. Oyunlarda206 ülke adına 11 binden 33 farklı Spor branşına ait müsabakalar olacak.