Olimpiyatlar hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Olimpiyatlar hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta?