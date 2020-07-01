Olimpiyat kotası iptal edilen milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, daha hırslı çalışıyor
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Olimpiyat kotası iptal edilen milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, daha hırslı çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucunda bazı turnuvaların iptal edilmesi nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol, söz konusu organizasyonlar yeniden düzenleneceği için olimpiyat biletinin yandığını söyledi.

01.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:28

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucunda bazı turnuvaların iptal edilmesi nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol, söz konusu organizasyonlar yeniden düzenleneceği için olimpiyat biletinin yandığını söyledi.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla birçok spor branşında şampiyona ve turnuvalar iptal edildi veya ertelendi. Karatede bu yıl yapılması planlanan ve Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren Avrupa Şampiyonası ile Premier Lig de iptal edilen organizasyonlar arasında yer aldı.

Söz konusu turnuvaların iptal edilmesiyle Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcular dünya sıralamasına göre belirlenirken milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da olimpiyat vizesi alan sporcular arasına girdi. Ancak bu yıl düzenlenecek olimpiyatların da pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelenmesiyle Dünya Karate Federasyonu, iptal edilen organizasyonların yeniden gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Premier Lig organizasyonlarında olimpiyat kotası almak için tatamiye çıkacak Meltem Hocaoğlu Akyol, koronavirüs süreci ve olimpiyat hedefiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sürecini herkes gibi evde kısıtlı alanlarda geçirdim. İlk dışarı çıkıp sosyalleşmem, kulübün açılmasıyla oldu. Güzel bir birliktelik oldu. Farklı branşların en iyileri bir araya geldi. Çalışmalarımız ve sosyal hayatımız bir arada geçiyor. Bence farklı branşlardan en iyilerle bir arada olmak ve birlikte çalışmamız bize çok şey kazandıracak. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının olimpiyat kotası alan veya kota kovalayan milli sporculara verdiği izin sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kampa giren farklı branşlardan sporcular arasında yer alan Meltem, evde çalışmanın kendilerini zorladığını aktararak, "Özellikle ayda 2 kez yurt dışına çıkan sporcular olarak evde kaldığımız süre çok fazlaydı. İlk başlarda farklı bir durum olduğu için mutluluk verdi ama sonra bende sinire sebep oldu. Hapsedilmiş, kapana kısılmış gibi hissettim. Daha sonra buna da alıştım. Kulübüm çalışmam için evime minder gönderdi. Çalışmalarım federasyon ve kulübümün gözetiminde devam etti." ifadelerini kullandı.

Meltem, şu anda birçok branştan milli sporcularla bir arada olduklarını anlatarak, "Farklı branşların farklı çalışmaları beni çok etkiliyor. Herkesin birbirine katacak bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Daha önce olimpiyata gidenlerin tecrübeleri de önemli. Onlardan dinlediklerim kafamda yeni şeyler oluşturuyor." şeklinde görüş belirtti.

"Olaya iyi tarafından bakmak istiyorum"

Meltem Hocaoğlu Akyol, aldığı olimpiyat kotasının iptal edilmesine iyi tarafından bakmaya çalıştığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası ve Premier Lig'in iptal olması sonucunda olimpiyat kotası almasını "Koronavirüsün getirdiği güzellik." olarak değerlendirdiğini belirten Meltem, şunları kaydetti:

"Olimpiyata kota puanı veren son iki organizasyon Kovid-19 sebebiyle iptal edilmişti. Ben de potada olduğum için olimpiyata gitme hakkı kazanmıştım. Dünya Karate Federasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından bu kabul edildi. Daha sonra olimpiyatlar gelecek yıla ertelendiği için iptal edilen organizasyonların tekrar düzenlenmesi kararlaştırıldı. Şimdi kota alabilmem için o organizasyonlarda mücadele etmem gerekiyor. O yüzden olimpiyat biletim yanmış oldu. Ancak bu durumun bende pozitif anlamda itici bir güç haline geleceğini düşünüyorum. Olaya iyi tarafından bakmak istiyorum."

Karate branşının ilk kez yer alacağı olimpiyatlarda kürsünün zirvesine çıkıp İstiklal Marşı'nı dinletmeyi istediğini aktaran milli sporcu, "Hedefim olimpiyatta altın madalya almak. Onun için kulüpteki arkadaşlarımı gördükçe daha çok şevkleniyorum. Hepimiz bu amaç uğruna çalışıyoruz. Umarım kalan süreci daha iyi şekilde geçiririz, sakatlıklar yaşanmaz. Yeni çalışmalar ile mental hazırlıklarla daha sağlam bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat kotası iptal edilen milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, daha hırslı çalışıyor

Kaynak: AA

Manşet

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