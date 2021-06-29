Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek olan "Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı" Bursa'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek olan "Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı" Bursa'da başladı.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un Eşi Sayın Rana Selçuk Hanımefendi, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın Eşi Ayşe Canbolat Hanımefendi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Eşi Sevinç Aktaş Hanımefendi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Eşi Kevser Dülger Hanımefendi, Olgunlaşma Enstitülerinin Müdürleri katıldı.

Kültürel değerleri ve geleneksel sanatları özelliklerini koruyarak geliştiren ve gelecek kuşaklara aktaran, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmaları yürüten Olgunlaşma Enstitülerinin Geleneğin Geleceğe Aktarılmasındaki Rolü ve Önemi Çalıştayı'nda Sayın Rana Selçuk, Bohça markasının bir Türkiye ve dünya markası olacağına inandığını belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuk, Sayın Bakanımızın bir sözü var "Bir okul, müdürü kadar okuldur" diye. "Bir Olgunlaşma Enstitüsü de müdürü kadar olgunlaşma enstitüsüdür" diyerek Enstitü müdürlerinin Enstitülerin yenilenme ve gelişmesindeki önemini ve rolünü vurguladı.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in konuşmalarının ardından Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol Olgunlaşma Enstitülerinin müdürlerine "Geleneğin Geleceğe Taşınması" adlı sunumunu, devamında Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ŞENOL "El Sanatları Üretiminde Kanvas İş Modeli" adlı sunumunu yaptı.

Protokol Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün yeni binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra Enstitüsü tarafından hazırlanan defile izlendi ve atölyeler ziyaret edildi.

Ardından Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Nakış Evinin açılışı gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri Daire Başkanı Meral Altınkaya ve Serap Ekizler Sönmez tarafından Olgunlaşma Enstitülerinin beraberinde getirdikleri ürünlerin incelenmesinin ardından ortaklaşa yürütülecek proje ve tema çalışmalarının önemi vurgulandı.

Kaynak: Habermetre