Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek hayatı ve biyografisi! Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli?

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OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli:Yenice

İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini Şebnem Sönmez ile yapan sanatçı, 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile evlenmiştir.

FİLMOGRAFİ

• Ramo (2020) - Cihangir

• Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz

• Gözetleme Kulesi (2012) - Nihat

• Yalan Dünya (2012)-Selahattin/ Ahmet

• Kapalı Çarşı (2009-2010) - Mahmut

• Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan

• Kapıları Açmak (2005) - Cihan

• Yazı Tura (2003) - Rıdvan

• Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci

• Beşik Kertmesi (2002)

• Yeşil Işık (2001) - Ferdi

• Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu

• Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır

• Karışık Pizza (1998) - Murat

• Dış Kapının Mandalları (1998)

• Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin

• Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş

• Sihirli Ceket (1996)

• Yer Çekimli Aşklar (1995)

• Aziz Ahmet (1994)

• Gülşen Abi (1994)

• Tersine Dünya (1993)

• Tetikçi Kemal (1993)