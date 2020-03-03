Ölen öğretmen ve öğrenciler anısına anıt yapıldı

03.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:39

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ZOTEV öncülüğünde yapılan Eğitim Şehitleri Anıtı törenle açıldı.



3 Mart 1965 yılında öğretmen Mustafa Küçük Sürer ve öğrenciler Hüseyin Eraslan, Vedat Ercan ve Yaşar Özer yaşanan trafik kazasında vefat etmişti. Kazadan 55 yıl sonra Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vakfı (ZOTEV) tarafından yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler anısına yaptırılan Eğitim Şehitleri Anıtı düzenlenen törenle birlikte açıldı.



Törene; Zonguldak eski Belediye Başkanları Muharrem Akdemir ve Secaattin Gonca, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Kapıcı, öğretmenler eski mezunlar ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.



Okul Müdürü Muhammet Yıldız konuşmada kazada yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler anısına okul bahçesinde eğitim Şehitleri Anıtı'nı açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



ZOTEV Başkanı Fikret Zaman'da yaptığı konuşmada 55 yıl önce meydana gelen kazada yaşamını için öğretmen ve öğrenciler rahmetli aldığını belirterek şunları ifade etti.



"1965 yılında olan bu olay acı olay beynimizin bir tarafını çalıyordu. Sayın Erol Şeref abimiz de geçen sene konuşurken bunu nasıl yapalım diye ilk fikir oradan başladı. Daha sonra okul idaresine yazdığımız yazının olumlu çıkması Milli Eğitim'e yazdığımız yazının olumlu çıkması sonrasında böyle bir anıt yapımına giriştik. Bu anlamda okul idaresinin Milli Eğitim yetkililerini ve bu anıtın halinde gelmesinde Ekrem Murat Zaman'ın fikir babalığı ve ustalık olarak yapan Nazlı Özden'de huzurlarınızda gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arkadaşlarımızı 55 yıl sonra hep birlikte anarak rahmet diliyor ve yakınlarına sabır diliyoruz"dedi.



Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi. Anıtın açılışında ise ölen öğrencinin sınıf arkadaşları ve akrabaları gözyaşı döktüler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA