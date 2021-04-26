Ölen oğlu rüyasına girdi, "Katilimi bulun anne" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ölen oğlu rüyasına girdi, "Katilimi bulun anne" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yıl önce 3 arkadaşıyla gittiği domuz avında ölen gencin annesi "Hep rüyama giriyor katilimi bulun anne" dediğini belirterek, oğlunun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yıl önce 3 arkadaşıyla gittiği domuz avında ölen gencin annesi "Hep rüyama giriyor katilimi bulun anne" dediğini belirterek, oğlunun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.

2012 yılı Haziran ayında, olay tarihinde 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Tahsin Karaüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aradan geçen 9 yıla rağmen Tahsin Karaüce'nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenemedi.

Faili meçhul kalan olayın ardından ölen gencin babası Durdu Karaüce ve annesi Safinaz Karaüce olayın aydınlatılması için mahkemeye müracaat etti.

Son zamanlarda oğlu Tahsin Karaüce'yi sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen anne Safinaz Karaüce "Oğlum rüyama giriyor, yanıma geliyor, anne benim katilimi bulun diyor. Katilim neden bulunamadı diyor. Oğlum 3 arkadaşıyla birlikte domuz avına gitmişti orada öldü. Oğlumun katili ne zaman bulunacak. Ben yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla beraber ava gidenlerin olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındığını ancak bir gün sonra ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını belirterek, "24 Haziran 2012 yılında oğlumla beraber 4 kişi ava gidiyor. Oğlum vurularak orada öldürülüyor. Sonra olay yerinden kaçıyorlar. Oğlum orada ölmüş ama hastaneye kaldırılıyor. Oğlumun katili 9 yıldır bulunamadı ve aramızda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben bu kişinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Ölen oğlu rüyasına girdi, 'Katilimi bulun anne' dedi
Ölen oğlu rüyasına girdi, 'Katilimi bulun anne' dedi
Ölen oğlu rüyasına girdi, 'Katilimi bulun anne' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan 'yaşından haberdar değildim' savunması
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıktan "yaşından haberdar değildim" savunması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Diego Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ölen oğlu rüyasına girdi, "Katilimi bulun anne" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 22:36:08. #1.15#

title